Atheneum krijgt muurschildering Freya De Coster Jasmijn Van Raemdonck

20 november 2018

13u01 0 Brussel Het Margerite Yourcenar Atheneum in Laken heeft een nieuwe muurschildering bij. Het kunstwerk verwijst naar de educatieve reis die de leerlingen maakten naar Israël en Palestina.

Het werk werd gemaakt door Brusselse kunstenaars Samuel Idmtal en Orlando Kintero. Vijftien leerlingen van het atheneum kozen de artiesten uit en gaven hen carte blanche.

Al moest het kunstwerk wel passen in het project van de vzw AIM. Een groep leerlingen trok na een reeks workshops en lezingen naar Israël en Palestina om bij te leren over mensenrechten, feminisme en interculturele conflicten. Met het programma “Israël-Palestina: beter begrijpen” wil de vzw het samenleven bevorderen en de strijd aanbinden met vooroordelen, stereotypes, spanningen en uitbarstingen van geweld in Brussel die samenhangen met het conflict.

Zo is op het kunstwerk duidelijk de muur te zien die Israël en de westelijke Jordaanoever scheidt. Een tweede muur verwijst naar een citaat van Antoine de Saint-Exupéry: “De mens bouwt te veel muren en te weinig bruggen”. Op de “brug van de verzoening” worden 2 personages afgebeeld. Aan de ene kant is er Bassam Aramin, Palestijn, en aan de andere kant Rami Elhanan, Israëli, die de scholieren ook echt hebben ontmoet tijdens hun bezoek.

De fresco werd door de leerlingen ingehuldigd en maakt deel uit van het Street Art Parcours van Brussel.