Art nouveau-café Le Cirio in ere hersteld 29 maart 2018

02u42 0 Brussel Het iconische café Le Cirio wordt gerenoveerd. De Italiaanse brasserie met art nouveau interieur is momenteel gesloten en krijgt zijn look van 1923 terug.

De Italiaanse zakenman Francesco Cirio opende in 1886 in het pand een winkel met degustatiezaal. Later evolueerde het tot een brasserie en ondertussen baat de derde generatie van de Cirio-familie het populaire restaurant vlak naast het beursgebouw uit. In 2009 werd het bekroond tot beschermd gebouw. "We herstellen het interieur volgens de technieken van de oude tijd", legt architect Jeremy Brakel uit. "Het parket en sympathieke houtwerk worden gerenoveerd. Ook het behangpapier, een Oosters merk dat met een speciale Japanse methode wordt vervaardigd, brengt de art nouveau stijl terug. Na de renovatie zal de brasserie er weer uitzien zoals in de beginjaren, zoals het in de film La Bande à Bonnet met Jacques Brel verscheen. De keuken zelf hebben we uitgebroken en wordt verplaatst. De eetruimte zal zo veel ruimer uitvallen."





Midden mei open

Ook de gevel en de glazen luifels worden opgefrist. In samenspraak met Monumenten en Landschappen worden ook de overige luifels in de Beursstraat, van nummer 4 tot 28, gerenoveerd. De brasserie zou midden mei weer opengaan.





(DCFS)