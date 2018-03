Art deco bezoeken tijdens Banad-festival 13 maart 2018

02u49 0 Brussel Architecturale parels die normaal gezien voor het publiek gesloten zijn, openen nog tot 25 maart hun deuren. Tijdens het Banad-festival kunnen bezoekers de interieurs van art deco- en art nouveauhuizen bewonderen.

Nog tot 25 maart organiseert het festival rondleidingen in een zestigtal woningen, dertien meer dan vorig jaar. Een professionele gids leidt het publiek ook rond van de ene naar de andere locatie, te voet of met de fiets. Enkele klassiekers op het programma zijn het modernistische Flagey-gebouw, het Solvay herenhuis van Victor Horta, het Max Hallet herenhuis en het Tassel herenhuis. De drie weekends van het festival zijn verder gevuld met onder meer een concert in het Flagey-gebouw, een speciale Art Nouveau, Art Deco editie van het Brussels Vintage Market op zondag 18 maart of een Roaring Twenties Feest in de Archiduc op zondag 25 maart als afsluiter.





(DCFS)