Arrestaties na rellen in Rivierstraat WHW

24 december 2018

Vier mannen tussen 19 en 23 jaar zijn opgepakt na de onlusten in de Rivierstraat begin deze maand.

Bij een ruzie in café Phoenix in de Rivierstraat in Sint-Joost-ten-Node vielen op 1 december drie gewonden. Toen de politie en de hulpdiensten ter plaatse kwamen, werden de wagens door enkele jongeren bekogeld met stenen. Er werd vervolgens een veiligheidsperimeter ingesteld en enkele straathoekwerkers konden de rust laten weerkeren. De drie gewonden werden afgevoerd naar het ziekenhuis, maar verkeerden nooit in levensgevaar. Op basis van camerabeelden kwamen de speurders bij vier verdachten uit. Op 19 december werden verschillende huiszoekingen gehouden. bij vier verdachten. Een van de vier werd aangehouden, de anderen mogen Kerstmis thuis gaan vieren.