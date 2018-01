Aquarium van Brussel gaat laatste dagen in 02u33 0 Foto Baert Danielle bij enkele van haar vissen in het Aquarium. Brussel Door een fikse snoei in de subsidies en gezondheidsproblemen zien eigenaars Danielle Roose en Pierre Demol zich genoodzaakt om het Aquarium van Brussel na de kerstvakantie te sluiten. De tienduizend vissen krijgen een nieuw onderkomen in Pairi Daiza of Sea Life.

Twaalf jaar lang konden liefhebbers de meest exotische vissen bewonderen in het Aquarium van Brussel, gevestigd in Koekelberg. Maar doordat de subsidies de jongste vijf jaar met dertig procent slonken, was het voor eigenaars Danielle Roose en Pierre Demol niet langer houdbaar om nog door te gaan. "We onderhouden het Aquarium met een ploeg van vijf medewerkers, terwijl dat er eigenlijk minstens acht moeten zijn", legt Danielle uit. "Maar daar hebben we het geld niet voor. En dus werken wij zelf al twaalf jaar zeven dagen op zeven. Zelfs in het weekend hebben we nooit een dag vakantie genomen."





Lange werkdagen

Oorspronkelijk zou het Aquarium de deuren pas over twee jaar sluiten, wat voldoende tijd bood om nieuwe eigenaars te zoeken. "Maar we worden al wat ouder en de lange werkdagen spelen onze gezondheid parten", klinkt het. "Daarom sluiten we de deuren nu al." Wie het Aquarium nog wil bezoeken, kan dat tot en met 7 januari doen. "Heel wat mensen willen nog snel langskomen voor de sluiting. De reacties van de bezoekers zijn hartverwarmend. Iedereen vindt het jammer dat het Aquarium verdwijnt."





Danielle krijgt ook veel vragen over de toekomst van de vissen. Die krijgen een nieuw onderkomen in heel Europa. "De meeste verhuizen naar Pairi Daiza of Sea Life", aldus Danielle. "Maar er zijn ook vissen die een nieuwe thuis krijgen in Frankrijk, Duitsland, en misschien Oostenrijk. We kregen ook van particulieren de vraag of zij vissen mee naar huis konden nemen, maar ik zie ze liever in handen van professionelen. Heel wat vissen zijn hier geboren en opgegroeid, en dan ontstaat er toch een band..." (DCFS)