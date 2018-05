Appartementsgebouw brandt uit 14 mei 2018

02u37 0 Brussel Een appartement op de derde verdieping van een flatgebouw brandde gistermiddag volledig uit. Er raakte niemand gewond.

De brandweer kreeg om 13 uur de oproep binnen dat er vlammen uit het bovenste appartement van het gebouw in de Elsensesteenweg sloegen. "Het appartement stond al volledig in brand toen we aankwamen", zegt brandweerofficier Moreas. "Er was niemand in het appartement aanwezig, behalve één man die op het dak was gevlucht. Hij kon naar het andere gebouw klimmen, waar we hem van het dak gered hebben. Het is onduidelijk of hij een bewoner was." Het dak stond op instorten, dus moest de brandweer van buitenaf blussen, wat heel wat uren in beslag nam. De oorzaak van de brand blijft momenteel een mysterie. "Ik was niet thuis", verzekert de bewoonster van het appartement. "Toen ik om 10uur mijn huis verliet, was alles nog perfect in orde." Het appartement is compleet uitgebrand, en ook de andere appartementen zijn zwaar beschadigd door rook en water. De bewoonster en haar twee kinderen van 11 en 14 jaar oud kunnen terecht bij haar zus, die vlakbij woont. (DCFS)