App tegen seksuele intimidatie op straat FREYA DE COSTER

07 maart 2018

02u58 0 Brussel De vzw Blijf van Mijn Lijf en staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bianca De Baets lanceerden een nieuwe app tegen seksuele intimidatie. Wie lastiggevallen wordt op straat of in de metro, kan via de app 'Blijf van mijn lijf' eenvoudig een melding uitsturen.

Studente Yasmine Sellime (23), die zelf het slachtoffer werd van straatintimidatie, heeft de app gedownload. Het is inmiddels al anderhalf jaar geleden dat de agressie zich voordeed, toch heeft Yasmine, studente aan de IHECS-hogeschool in Brussel, nog steeds schrik als een man haar benadert of naroept. Toen ze als 21-jarige om 18 uur 's avonds haar les aan de hogeschool in de Stoofstraat verliet, werd ze plotseling aangevallen door een onbekende man. "Hij greep me plotseling bij de haren en duwde me hardhandig tegen de muur", herinnert Yasmine zich. "Ik viel neer op de grond en hij vluchtte weg. Maar het ergste van al? Ik was omgeven door andere studenten en klasgenoten die de hogeschool uitliepen en niemand kwam me helpen." Dat geen enkele persoon haar te hulp schoot, kwam bij Yasmine hard aan. Ze is dan ook erg blij dat de nieuwe app beschikbaar is. "Dankzij de app voel je je niet meer alleen."





9 op 10

"Deze tijden van #MeToo en de eerste veroordeling voor seksisme tonen aan dat een app tegen straatintimidatie meer dan nodig is", zegt staatssecretaris Bianca Debaets.





"Studies toonden immers aan dat 9 op 10 vrouwen in Brussel al eens geconfronteerd werden met ongewenste intimiteiten." Het principe van de app is heel eenvoudig. Vrouwen, holebi's, en ja, ook mannen, die lastiggevallen worden, kunnen via de app een bericht uitsturen. Uit een keuzemenu geven gebruikers aan of ze slachtoffer of getuige zijn, waar ze zich bevinden en specifiëren ze de aard van de agressie. Daarna kunnen ze een getuigenis achterlaten. Andere gebruikers in de buurt ontvangen de melding en kunnen reageren.





Streetangels

"Mensen kunnen niet alleen incidenten melden, ze kunnen zich ook inschrijven als Streetangels. Zodra ze een berichtje zien verschijnen, kunnen ze iets terugsturen of hulp aanbieden. Deze blijk van solidariteit zorgt ervoor dat slachtoffers zich niet alleen, machteloos of onbegrepen voelen." Dankzij de app willen Debaets en de vzw Blijf van Mijn Lijf bovendien gevallen van straatintimidatie beter in kaart brengen. "De politie kan de data gebruiken om straatintimidatie te bestrijden. De app registreert waar, in welke wijk, om welk uur een incident gebeurde", aldus Debaets. Ze benadrukt ook dat het niet de bedoeling is dat Streetangels het heft in eigen handen neemt. "Wie zelf agressief of ongepast gedrag vertoont, ook al is het als reactie op een melding, wordt meteen van de app gegooid." Sinds de lancering dinsdag hebben al een 90-tal mensen zich aangemeld op de app. Die is nu beschikbaar op Android, en vanaf volgende week voor Apple-gebruikers.