Antitrilplaten verhinderen dat geld meebibbert 08 mei 2018

02u26 0 Brussel Zo'n 124 antitrilplaten worden vervangen in de metrotunnel die onder het toekomstige hoofdkantoor van BNP Paribas Fortis loopt. Hoognodig, want de huidige platen zijn al 40 jaar oud. De nieuwe moeten ervoor zorgen dat het gebouw niet meedavert.

De oorspronkelijke antitrilplaten dateren nog van toen de metrotunnel gebouwd werd in de jaren 60 en zijn dringend aan vervanging toe. Het beton rondom de steunplaten begon al barstjes te vertonen. Nu het stuk grond aan het Centraal station waar het hoofdgebouw van de bank komt veranderd is in een immens werf, is ook de metrotunnel zichtbaar. Dit was dan ook hét moment om de trilplaten te vervangen. "De metro zal door de tunnel onder het toekomstige gebouw rijden. Zonder de antitrilpilaren zou het hele gebouw meedaveren. De rubberen banden vangen de trillingen van de voorbijrijdende metro's op", zegt projectingenieur Bernard Kluyskens. "We vervangen de oude platen door gelijkaardige, maar de nieuwe zijn van hogere kwaliteit."





Over een lengte van enkele honderd meters loopt onder de tunnel een leegstaande ruimte. Daar plaatst de bouwheer tussen steunbalken de nieuwe antitrilplaten. De kapotte exemplaren worden verwijderd, de nieuwe rubberen banden ertussen gestoken. Tegen eind juni moeten alle 124 platen vervangen zijn.





(DCFS)