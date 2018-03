Anti-drugsactie in Matonge-wijk 29 maart 2018

Politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene heeft afgelopen weekend meer politie op straat gezet in de wijk Matonge. De actie werd gehouden tegen het dealen van drugs op straat en de daarmee gepaard gaande overlast. De actie was gericht op cannabisdealers. Tijdens de operatie werden twee personen gerechtelijk aangehouden en vier anderen administratief. Het gaat vermoedelijk om drugshandelaars die cannabis verkochten. Daarnaast nam de politie ook zo'n 150 gram cannabis in beslag. Een deel daarvan werd gevonden onder een voertuig dat geparkeerd stond in de Edinburgstraat. De politiezone wil in de toekomst meer van dit soort acties houden. (VDBS)