Anderlecht opent crèche met huisdieren 15 juni 2018

02u45 0 Brussel In Anderlecht is de unieke crèche De Waterlelie geopend. Niet enkel 60 baby's en peuters zullen er verblijven, ook drie kippen en twee konijnen vinden er hun thuis.

De huisdieren namen gisteren hun intrek en voelden zich meteen thuis. Het contact met de dieren is volgens Kind&Gezin een erg fijne en vooral leerrijke ervaring voor de kinderen.





"Voor het eerst opent in Brussel een Nederlandstalige crèche waar dieren en contact met de natuur al van bij de eerste bouwplannen een belangrijke plaats kregen", aldus staatssecretaris Bianca Debaets. Het zal de dieren aan niets ontbreken. Het crèchepersoneel volgde speciaal verschillende vormingen 'Opgroeien in Brussel' van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, waar ze leerden hoe ze de dieren gepast moeten verzorgen en hoe baby's en peuters beter met de natuur omgaan.





(DCFS)