Ancienne Belgique krijgt MIA

De Brusselse concertzaal Ancienne Belgique (AB) krijgt de Sector Lifetime Achievement Award. Ze mag de prijs in ontvangst nemen tijdens de Music Industry Awards (MIA's) op dinsdag 30 januari.





"Met deze award brengen de VRT en Kunstenpunt hulde aan een persoon of organisatie die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de ondersteuning en ontwikkeling van de Vlaamse muzieksector", meldt de openbare omroep dinsdag. De AB is een van de meest toonaangevende concertzalen van ons land en met jaarlijks zowat 300.000 concertgangers is het een van de drukst bezochte concertzalen ter wereld. "Deze MIA is een eerbetoon aan de hele ploeg en aan de vele honderden mensen die ooit voor AB hebben gewerkt. Zij hebben AB gemaakt tot wat het nu is: een internationaal geroemd muziekhuis waar jong talent de kans krijgt om te groeien en waar muziekliefhebbers het beste uit alle muzikale genres kunnen ontdekken", zegt algemeen directeur Dirk De Clippeleir. (DCFS)