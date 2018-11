Anarchie en pinten: De Dolle Mol is terug! Redactie

11 november 2018

07u58 0 Brussel De Dolle Mol, hét anarchistisch café van Brussel, heeft donderdag officieel de deuren opnieuw geopend. Na een eerste proefperiode krijgt de zaak een tweede, artistieke leven.

Twee weken geleden opende vijf vrienden voorzichtig de deuren van de smalle kroeg met felrode gevel in de Spoormakersstraat, op een boogscheut van de Grote Markt. Brusselaars konden opnieuw een pint drinken in het legendarische café, dat sinds 2015 was gesloten. Donderdag volgde dan eindelijk de officiële opening en werd de nieuwe kunstenruimte boven het café geopend voor het publiek. "We willen de Brusselse kunstenaars een platform geven om hun talenten te tonen", zegt Marc Gemoets, een van de vijf vrienden. "Het politieke karakter van het café laten we achterwege, de Dolle Mol wordt een culturele vereniging. We zullen regelmatig nieuwe projecten voorstellen en op basis hiervan filmvertoningen, lezingen en concerten organiseren."

De kroeg werd al in 1969 geopend door schrijver Herman J. Claeys. Drie jaar geleden volgde de sluiting. Maar dat wilden vijf vrienden niet zomaar laten gebeuren. "We kwamen hier zelf in onze jeugd regelmatig over de vloer", aldus Gemoets. "Toen de bar sloot, doken verschillende reddingsinitiatieven op, maar niets sloeg aan. Tot we anderhalf jaar geleden besloten om het zelf te proberen." En zo vloeit het bier weer rijkelijk uit de tapinstallatie.

De opkomst donderdagavond was massaal. Tot buiten op straat werd gedronken en gevierd.

(DCFS)