Amper cipiers aan het werk WHW

13 februari 2019

14u25 0 Brussel Een van de sectoren waar men de staking het meest voelt, is de gevangenissector. Slechts 5% van de cipiers werkt op de mannenafdeling van de gevangenis van Vorst. Agenten worden ingezet ter vervanging.

Over het hele land leggen cipiers het werk neer. In de hoofdstad is er sterk gehoor gegeven aan de stakingsoproep, met slechts 5 procent van de cipiers aanwezig op de mannenafdeling in Vorst en 15,38 procent in Sint-Gillis. Dit heeft vooral gevolgen voor de gedetineerden. Zo kunnen ze geen bezoek krijgen, zitten ze zonder werk en -last but not least- zonder ontspanningsactiviteiten. Een honderdtal politieagenten is ingezet in de gevangenissen die het meest getroffen zijn.