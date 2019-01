Ampe en Vanhengel worden Brusselse lijsttrekkers VRJB

25 januari 2019

17u46 0 Brussel Open Vld stelde donderdag haar lijsttrekkers voor de komende gewestverkiezingen in mei voor. In Brussel wordt Els Ampe lijsttrekker voor het Vlaams Parlement. Voor het Brussels parlement zal Guy Vanhengel aan de kop van de lijst staan. Sven Gatz zet als lijstduwer de stap van het Vlaams naar het Brussels niveau.

Els Ampe, die in het vorige Brusselse college schepen van Openbare Werken, Mobiliteit en Nederlandstalige aangelegenheden was, staat te popelen om de lijst voor het Vlaams parlement te mogen trekken. “Ik heb veel goesting om de Vlaams-Brusselse as te versterken. Zowel qua onderwijs als mobiliteit is een goede open lijn tussen Brussel en Vlaanderen belangrijk”, vertelt ze.

Genderevenwicht

Met Ampe en Vanhengel nemen in de kieskring en man én een vrouw de lijsttrekkersrol op zich. “Diversiteit is vandaag belangrijker dan ooit. Onze voorzitter had eerder al aangekondigd dat ze ook in Open Vld de vertegenwoordiging van de vrouwen wil versterken, met name bij de lijsttrekkers. Door de lijst voor het Brussels Parlement te duwen, maak ik ook plaats voor een vrouw op de Vlaamse lijst”, laat Sven Gatz nog weten.

Gatz en Vanhengel geloven dat ze met de sterkst mogelijke lijst naar de Brusselse kiezer stappen. “Met de beslissingen over het lijsttrekkerschap die we samen met onze voorzitter hebben genomen, ben ik tevreden. Met Sven Gatz kon ik me geen betere lijstduwer dromen. Bovendien is de toekomst op deze manier verzekerd. Nu kunnen we aan de slag om de lijsten verder samen te stellen.”