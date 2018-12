Ambulance wordt doelwit van agressie Jasmijn Van Raemdonck

04 december 2018

13u46 0 Brussel Een ambulance van de brandweer werd in de nacht van maandag op dinsdag in hartje Brussel het doelwit van agressie. Vakbondsleider Eric Labourdette is het beu en eist een onmiddellijke reactie van de politiek.

De ambulance van de brandweer was uitgerukt naar de Ophemstraat in hartje Brussel om een vrouw onder invloed van drank hulp te bieden. Toen de ambulanciers de vrouw niet vonden, zochten ze verder in de wijk die vlak achter het Klein Kasteeltje ligt. “Als de ambulancier terugkeerde, sprong de ruit van de ziekenwagen stuk”, vertelt Labourdette. Volgens de vakbondsleider zou het gaan om een aanval met een revolver, maar dat werd nog niet bevestigd door de politie. Niemand geraakte gewond, maar de ambulancier in kwestie en de directie van de Brusselse brandweer hebben een klacht ingediend.

Ongelofelijk

Een verontwaardigde Labourdette klaagt dergelijke daden van agressie op de hulpdiensten, die volgens hem geen uitzondering zijn, aan. “Zelfs in de oorlog mag je niet op ziekenwagens schieten en hier gebeurt het gewoon in hartje Brussel”, aldus Labourdette. “De politiek moet onmiddellijk ingrijpen, want het blijft gebeuren”.

