Alsembergsesteenweg twee maanden dicht 03 september 2018

02u28 0

De Alsembergsesteenweg in Vorst zal in de maanden september en oktober gedeeltelijk afgesloten zijn voor het verkeer. Oorzaak is een verzakking in de ondergrondse waterleidingen en riolen. Vivaqua moet die dringend vervangen. De verzakkingen werden in de loop van de zomer ontdekt, nadat er een zinkgat was ontstaan op de Alsembergsesteenweg. Intussen werden al een aantal kleinere werken uitgevoerd, maar de grote renovatiewerken konden niet gepland worden voor het einde van de maand augustus. Daarom zullen in september en oktober delen van de Alsembergsesteenweg afgesloten worden voor het verkeer. (WHW)