Alleenstaande mannen opnieuw voor gesloten deur aan Klein Kasteeltje Jasmijn Van Raemdonck

12 december 2018

15u25 0 Brussel Alleenstaande mannen, die dinsdag voor het eerst weer binnen mochten in de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) in het Klein Kasteeltje, kregen ze woensdag opnieuw de deur tegen de neus. Enkel families en kinderen werden toegelaten. De ontevreden mannen hielden als reactie meteen een sit-in.

Woensdagmorgen kregen vrouwen en kinderen, zoals elke dag, voorrang aan het aanmeldcentrum van Fedasil in het Klein Kasteeltje. Tot verbazing van vele mannen ging de poort vandaag daarna weliswaar prompt toe. De verontwaardigde hulpverleners die ter plekke waren spreken van een “schande” en “een voortzetting van het beleid van Theo Francken” .

De alleenstaande mannen ondervonden door de maatregel van voormalig Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Francken (NV-A), die slechts 50 per mensen per dag toeliet in DVZ sinds eind november al moeilijkheden om hun asielaanvraag in te dienen. Maandag maakte Maggie De Block (Open VLD) die Franckens bevoegdheden voortaan overneemt komaf met de grens van 50 personen per dag waardoor de mannen opnieuw een sprankeltje hoop kregen. Die dag werden er volgens De Block 110 aanmeldingen verricht en ook dinsdag lag het aantal aanmeldingen hoger dan Franckens quota van 50.

Geduld raakt op

“Ik denk dat de beslissing van vandaag afhankelijk is van het aantal plaatsen die beschikbaar zijn in de opvangcentra. Gisteren en eergisteren waren er nu eenmaal veel meer aanmeldingen”, stelt Mehdi Kassou van het Burgerplatform voor steun aan de vluchtelingen.

De onvrede groeit intussen zichtbaar bij de mannen die vaak al dagen wachten op een asielaanvraag en daarvoor koude nachten op straat doorbrengen. Woensdag kwam het opnieuw tot een spontane sit-in. “Binnenkort wordt de limiet van het draaglijke bereikt. Het zou wel eens kunnen ontsporen als ze vrijdag plots horen dat ze opnieuw het weekend bij -2 graden op straat moeten doorbrengen”, aldus Kassou.