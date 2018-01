Aline Goovaerts viert 100ste verjaardag 20 januari 2018

Aline Goovaerts heeft zopas 100 kaarsjes uitgeblazen en dat werd rijkelijk gevierd in het rusthuis Eureka in Evere. Alle familieleden besloten Aline te verrassen en versierden de kantine van het rusthuis om tot een heuse feestzaal. "Uiteraard bestelden we een grote taart en vroegen het personeel om de cava klaar te houden", zegt neef Pierre Janssens. "Ze had het helemaal niet verwacht en was erg emotioneel." Alle 40 familieleden waren erbij om het jubileum te vieren, tot het kleinste achterkleinkind van acht maanden oud. Aline werd geboren in Sterrebeek op 7 januari 1918. Ze trouwde met François Janssens. Het koppel had zelf geen kinderen maar kent wel een hoop neven en nichten, met klein- en achterklein kinderen langs de kant haar man.





