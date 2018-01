Alex Puissant stapt in de politiek 31 januari 2018

02u52 0 Brussel Voormalig VRT-journalist Alex Puissant stapt in de politiek. Hij zal in oktober op de lijst cdH-CD&V in Brussel-Stad staan.

Welke plaats Puissant zal krijgen, is nog niet bekend. Het gewezen nieuwsanker werd overtuigd door Bianca Debaets en wil nu na meer dan veertig jaar als inwoner van Brussel op politiek vlak het verschil maken. "Ik ben ingegaan op de vraag van Bianca omdat ik geloof in haar manier van aan politiek doen", klinkt het. "We willen de Brusselaars opnieuw redenen geven om fier te zijn op hun stadsbestuur. Ik wil in de eerste plaats een betrokken pottenkijker zijn, die mee wil werken aan een beter Brussel. Deze stad kan zoveel beter. Dat weet iedereen die een tijdje in Brussel doorgebracht heeft." (DCFS)