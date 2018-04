Alcoholverbod Flageyplein versoepeld TERRASSEN MOGEN UUR LANGER DRANK SERVEREN FREYA DE COSTER

18 april 2018

02u37 0 Brussel De gemeente Elsene heeft het alcoholverbod aan het Flageyplein versoepeld. Terrassen moesten vanaf 15 maart verplicht om 00.00 uur sluiten, om de overlast op het plein te bestrijden. Dik tegen de zin van de eigenaars, die daarmee ook hun klanten zagen verdwijnen. De gemeente besliste na overleg dat de handelaars dan toch tot 1 uur alcohol mogen serveren op de terrassen.

Heel wat horeca-uitbaters op het Flageyplein zijn niet te spreken over het nachtelijk alcoholverbod dat sinds midden maart geldt. Omdat heel wat buurtbewoners klaagden over geluidsoverlast, besliste de gemeente de alcoholconsumptie in de Flageywijk te bannen. Wie zich nog aan een pintje waagde in de openbare ruimte na middernacht, kreeg onverbiddelijk een boete. Maar de beslissing maakte ook dat de terrassen verplicht om 00.00 uur dicht moeten. De café-en restaurantuitbaters trokken naar de burgemeester, waarop die besliste om het verbod met een uur uit te stellen.





"De terrassen vormen niet het probleem. Het probleem zijn jongeren die 's nachts flessen alcohol kopen in een nachtwinkel en zich op het plein bedrinken. Met de lente in aantocht staan we daarom toe dat de terrassen tot 01.00 uur open blijven. Maar het oorspronkelijke verbod blijft gelden. Alcohol consumeren in de openbare ruimte, met name op het plein, rond de vijvers of op straat, blijft verboden na 00.00 uur", klinkt op het kabinet van de burgemeester.





Geen onderscheid

De zaakeigenaars appreciëren de toegeving, maar volledig tevreden zijn ze niet. "We hadden liever gezien dat onze stoelen buiten tot 02.00 uur mochten staan", zegt Liza Miller, uitbaatster van restaurant Le Pantin en voorzitster van de lokale handelsvereniging. "01.00 uur blijft te kort, niet zozeer in de week, maar wel op zaterdag en zondag. Tijdens de weekends blijven klanten graag wat plakken. Als we ze om dan moeten verjagen, verhuizen ze toch richting plein, wat het probleem alleen maar verergert." Bovendien zijn de handelaars niet te spreken over de politieacties die de gemeente laat uitvoeren. "Vrijdag vond een grootschalige politieactie plaats, met wel vier combi's", aldus Miller. "De agenten maakten geen onderscheid tussen de probleemmakers en de mensen die rustig genoten van een drankje. Iedereen vluchtte als het ware weg, geschrokken door de immense aanwezigheid. Elke uitbater heeft de gevolgen ervan gevoeld: er waren opmerkelijk minder klanten afgelopen weekend. Het zou veel beter zijn om meer kleinschalige operaties uit te voeren."





Maar volgens de gemeente gaan die al door. "Er patrouilleren constant politieagenten op en rondom het plein. Dat ze in het weekend, wanneer de overlast het grootst is, ook grootschaliger te werk gaan, is alleen maar logisch." Eind mei houdt de gemeente een evaluatie om het alcoholverbod onder de loep te nemen. Ook de horeca-uitbaters zijn uitgenodigd. Het alcoholverbod geldt nog tot 31 oktober.