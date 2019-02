Alarm door bestelwagen voor justitiepaleis WHW

06 februari 2019

12u12 0 Brussel Een verdacht voertuig voor het justitiepaleis in Brussel deed deze woensdagvoormiddag alle alarmbellen afgaan. Alle in- en uitgangen naar het gebouw werden geblokkeerd en het verkeer in de buurt werd onderbroken. Het bleek om een loos alarm te gaan.

De eigenaar van de bewuste witte bestelwagen dook even later op. De man was iets komen leveren en had zijn bestelwagen geparkeerd voor het justitiepaleis. De politie had zijn wagen onderzocht met speurhonden. Een vreemd incident, zeker gezien de strenge beveiligingsmaatregelen aan het Brusselse justitiepaleis, waar onder meer het assisenproces naar de aanslag in het Joods Museum aan de gang is. Het veiligheidsalarm werd kort na 11 uur weer opgeheven. Het verkeer werd onmiddellijk hervat.