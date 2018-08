Al maand obscene tekeningen op kerkmuren 27 augustus 2018

In de Fierlantstraat in Vorst ontsieren obscene tekeningen en teksten al een maand de muren van de Sint-Augustinuskerk. Vandalen hebben er onder meer een penis op geschilderd. Ook op de rolluiken van het buurthuis, dat aan de overkant van de straat ligt, werd graffiti gespoten. De teksten en tekeningen mogen pas verwijderd worden zodra de politie het licht op groen zet. Momenteel kan het opkuiswerk nog niet gebeuren omdat het onderzoek naar de daders nog loopt.





Het is overigens niet de eerste keer dat de Sint-Augustinuskerk het mikpunt van vandalen is. In het verleden werden de muren ook al eens beklad. (RDK)