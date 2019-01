Al 220.000 km afgelegd met Lime-deelsteps Jasmijn Van Raemdonck

16 januari 2019

14u33

Bron: Belga; eigen berichtgeving 0 Brussel De elektrische deelsteps van Lime zijn een succes, want na amper twee maanden werd er in de Brusselse straten al 220.000 kilometer mee afgelegd. Al meer dan 40.000 gebruikers hebben zich in die korte tijd bij Lime aangemeld.

Om al deze gebruikers te voorzien in hun dagelijkse verplaatsingen stelt Lime 1.200 elektrische steps ter beschikking waarmee al 150.000 trajecten werden afgelegd. Een gemiddeld traject van de Lime-gebruiker duurt zeven minuten en de gemiddelde afstand is 1,3 kilometer. “De Brusselaars zijn vragende partij voor alternatieve en duurzame vervoersmiddelen voor een vlotte en snelle verplaatsing van korte afstanden in de stad. Wij bieden een echte oplossing voor het probleem van de eerste en de laatste kilometer”, verduidelijkt Benjamin Barnathan, General Manager Benelux bij Lime.

Veiligheidsinstructies

De elektrische steps halen een maximumsnelheid van 24 km/u. Het aantal ongevallen met Lime-steps ligt volgens Barnathan niet veel hoger dan met fietsen. “Maar gebruikers moeten zich er bewust van zijn dat ze wel een zwakke weggebruiker blijven”. Lime zet dan ook expliciet in op de veiligheid van haar gebruikers. “Wij geven basisrichtlijnen mee via onze app. Daar raden wij gebruikers aan om zo veel mogelijk het fietspad te gebruiken, om een fluohesje en een helm te dragen”.

Grote bereikbaarheid

Het deelstepsysteem merkt op dat er een piek is in het gebruik tussen 16 en 17 uur. De wijken waar de deelsteps het meest dienst doen zijn het stadscentrum, de Europese wijk en de Kasteleinswijk. “Wat onze gebruikers net aanspreekt is de flexibiliteit die dit transportmiddel biedt en de grote beschikbaarheid van Lime steps op alle cruciale plekken in de stad”, stelt Barnathan. De steps zijn elke dag beschikbaar van 7 uur tot 22 uur en worden ‘s nachts ingezameld om ze weer op te laden. De gebruiker moet minimum 18 jaar zijn.