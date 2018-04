Aje moe kakkn, moeje kakkn 27 april 2018

Iedereen kent nog de legendarische uitspraak van Stefaan Degand in de serie 'De Ronde', een kunstenaar heeft ze nu in Brussel ook gevisualiseerd. Op de muur van het gebouw van Erfgoed Brussel aan de Akenkaai prijkt sinds kort een ruwe tekening van een anus die een grote drol achterlaat. Toeval of niet, het lijkt wel of de kak opzettelijk op de oude Citroëngarage, de toekomstige cultuurtempel KANAL, gedropt wordt. Of dat een statement is van de onbekende kunstenaar, valt enkel te raden. De muurschildering is al het 12de exemplaar in een reeks seksuele of expliciete tekeningen die de voorbije maanden in Brussel opduiken. Een masturberende vrouw, een levensgrote piemel of man die onthoofd wordt, zijn al niet meer ongewoon in het Brusselse straatbeeld. Veel kunstkenners vermoeden dat Brusselse kunstenaar BONOM achter de controversiële uitspattingen schuilt, maar die heeft dat nog niet bevestigd. (DCFS)