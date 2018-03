Agressieveling moet cursus volgen 23 maart 2018

02u27 0

Een 34-jarige man uit Dilbeek is veroordeeld tot 8 maanden cel waarvan de helft met uitstel voor weerspannigheid.De man moet ook een cursus agressiebeheersing volgen. In de nacht van 3 op 4 januari van vorig jaar was G.M. met vrienden uitgegaan in het Brusselse. Gezien zijn verleden van dronken rijden besloot hij zijn vader te bellen om hem op te halen. Vlak bij zijn woning verleende een andere bestuurder zijn voorrang van rechts niet waardoor zijn vader ertegen botste. Zijn vader besloot te voet naar huis te gaan. De opgetrommelde politie meende dat M. de bestuurder was en verzocht hem te blazen. Hij weigerde dit en een fikse discussie ontstond, die uitmondde in een schermutselng. Hierbij raakten drie agenten gewond. (WHW)