Agressieveling gooit winkelkar naar motorrijder 26 mei 2018

02u35 0 Brussel Een motorrijder heeft een filmpje op YouTube gepost waarin te zien is hoe hij het slachtoffer werd van verkeersagressie. De man kreeg zelfs een winkelkar naar zijn hoofd geslingerd. "Die mensen zijn compleet gek", reageert hij verbolgen.

De feiten dateren van 19 mei en werden gefilmd door een cameraatje dat bevestigd zat aan de helm van de motorrijder. "Het is puur toeval dat ik dat heb vastgelegd, aangezien ik de camera nog maar net heb", zegt de man die uit veiligheidsoverwegingen alleen anoniem wil getuigen. "Ik reed op de Gentsesteenweg toen ik een wagen opmerkte die zich dubbel geparkeerd had en daarbij de weg belemmerde voor andere weggebruikers. Om hem daarop attent te maken gaf ik wat extra gas, maar daar kon de bestuurder blijkbaar niet mee lachen. Aan het rode licht reed hij tegen mijn motor en stapte hij uit."





Weggevlucht

Het kwam tot een verhitte discussie en even later kwamen ook twee vrienden van de bestuurder van de wagen hun zegje doen. "Ik was bang dat ik een pak rammel zou krijgen", aldus de motorrijder die wegvluchtte. Maar hij werd op de hielen gezeten door de bestuurder en zijn vrienden. "Uit het niets verscheen opeens een man met een winkelkar in zijn handen. Hij vond er niets beter op dan die naar mij te gooien. Daarbij heb ik toch enkele snijwonden opgelopen. Ik moet nu twee weken thuis zitten."





Moordpoging

De man is wel opgelucht dat hij niet gevallen is. "Het had veel erger kunnen aflopen, maar dit blijft poging tot moord. Ik hoop dat ze snel gepakt worden."





(VDBS)