Agenten getuige van 8 drugsdeals WHW

19 december 2018

17u00 0 Brussel Een 36-jarige man is opgepakt voor het dealen van drugs. De man werd dinsdag omstreeks 14 uur opgemerkt door twee agenten toen hij bezig was met klanten te bevoorraden.

Omdat de man zch verdacht gedroeg op de F.J. Navezstraat besloten agenten hem even in de gaten te houden. Terecht, want op zeer korte tijd verkocht hij aan 8 mansen zakjes cannabis. Toen vonden ze het wel genoeg en besloten hem op te pakken. De dertiger bleek al gekend te zijn bij het gerecht voor soortgelijke feiten. Bij een fouille werd 36 gram hasj en 16 pakjes marihuana aangetroffen. Hij had ook 433 euro cash geld op zak. Op 18 januari zal hij zich moeten verantwoorden voor de Brusselse correctionele rechtbank.