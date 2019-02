Agenten binnenkort voor rechter na wissen beelden journalisten WHW

23 februari 2019

10u39 0 Brussel Twee agenten van de federale politie zullen zich voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden omdat ze de camera van twee journalisten in beslag hadden genomen en de beelden hadden gewist. De Brusselse raadkamer heeft hen doorverwezen.

Het incident vond op 15 oktober 2015 plaats toen reporters van ZIN TV een reportage maakten over een betoging tegen het internationale handelsverdrag TTIP in de Europese wijk. De twee journalisten, Thomas Michel en Maxime Lehoux, filmden hoe de politie een aantal betogers arresteerde, maar kregen het bevel hun opnames stil te leggen.

Later diezelfde avond filmden de twee journalisten hoe de politie de betogers vrijliet aan de Hallepoort. Op dat moment namen twee politieagenten de camera van de reporters in beslag en wisten alle beelden, ook diegene die ‘s ochtends gefilmd waren. ZIN TV diende een klacht in bij het Comité P en stelde zich burgerlijke partij. In januari had het Comité P in zijn rapport al beslist dat politieagenten niet op eigen houtje beelden kunnen wissen of de makers van die beelden kunnen verplichten die te wissen.

“Het onderzoek heeft aangetoond dat er sprake was een organisatorische en individuele disfunctie, wat de korpschef van de zone Brussel Hoofdstad/Elsene ertoe heeft aangezet een instructie te verspreiden onder zijn korpsleden over de arrestatie van personen”, stond in dat rapport. Daarin wees hij erop dat een politieman niet zelf opnames mag wissen en de mensen die de opnames gemaakte hebben, er ook niet kan toe verplichten die te wissen.”