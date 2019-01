Agent voor rechter na racistische opmerking over collega WHW

24 januari 2019

17u03 0 Brussel Een Brusselse agent is voor de rechter moeten verschijnen nadat hij racistische beledigingen had geuit over een collega. Het parket vordert wel de vrijspraak omdat er twijfel zou zijn over de feiten.

Met name 1 incident was de druppel voor het slachtoffer. Op 6 januari 2015 toonde hij trots een foto van zijn pasgeboren zoontje. De beklaagde vond er niets beter op om in het bijzijn van 4 collega’s te zeggen ‘dat er weer een nieuwe aap op de wereld was gekomen’. Dit kwam de vader van het kind ter ore waarna hij klacht indiende. “Ik heb gehuild toen ik hoorde dat een collega zoiets had gezegd”, nam de man het woord tijdens de zitting. Zijn advocaat voegde eraan toe dat niet om een geïsoleerde opmerking ging. “Mijn cliënt en zijn gezin voelden zich diep beledigd en gekwetst. Ook op andere momenten werden er racistische opmerkingen gemaakt aan het adres van mijn cliënt.”

Buikgevoel

Zelf gaf de man toe ‘iets ongepast’ gezegd te hebben. “Ik was gefrustreerd en liet mijn buikgevoel spreken. Die bewoordingen heb ik wel niet gebruikt. Maar sindsdien draai ik mijn tong langs alle kanten om vooraleer ik iets zeg.” Eén steun voor de beklaagde: het Brussels parket vorderde de vrijspraak omdat twee van de vier aanwezigen de bewuste racistische uitspraak niet gehoord hadden. “Andere zwarte collega’s hebben hem ook nooit iets racistisch horen zeggen. Mijn ambt heeft al op de raadkamer te kennen gegeven dat er te weinig elementen waren om de beklaagde door te verwijzen naar de rechtbank. Vandaag vraag ik dan ook de vrijspraak.” Uitspraak op 28 februari.