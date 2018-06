Agent veroordeeld voor geweld tegen arrestant 27 juni 2018

02u34 0 Brussel Een agent van de Brusselse lokale politie is veroordeeld voor het slaan van een arrestant. Een collega van hem werd vrijgesproken. De zaak wekte in 2014 veel beroering dat burgemeester Mayeur toen besliste camera's te plaatsen in de commissariaten en het ontslag van de twee agenten vroeg.

Vier (!) jaar geleden deed de zaak veel stof opwaaien. Op 20 april 2014 spraken twee agenten op de Kunstberg twee twintigers aan omdat ze een joint aan het roken waren. De jongeren waren hier niet van gediend en stelden zich meteen agressief op tegenover de agenten. Ook trachtten ze andere aanwezigen op te jutten. Een van de agenten kreeg een stamp in de rug en de agenten reageerden hierop met -toen nog- gerechtvaardigd geweld. Een van de twee twintigers kreeg vervolgens bij de overbrenging naar het commissariaat enkele slagen met een wapenstok.





De rechter sprak de politieman vrij omdat er sprake is van twijfel. "Het is onmogelijk om te weten wat er precies in die bestelwagen is gebeurd."





Maar de andere agent, die eerder op de Kunstberg in de rug aangevallen was, zou ook 'wraak' genomen hebben in het commissariaat. Daarvoor veroordeelde de rechter hem tot 6 maanden cel met uitstel.





Schorsing

De zaak zorgde voor grote beroering indertijd. Toenmalig burgemeester Mayeur besliste in de nasleep ervan meer camera's te plaatsen in de commissariaten. Bovendien eiste hij het ontslag van de betrokken agenten. Dit kwam er niet, al werden beiden wel geschorst. De vrijspraak voor een van hen bewees dat deze uitspraak wel zeer voorbarig was. Zijn advocaat Dimitri de Béco hoopt dan ook dat er zo snel mogelijk een einde komt aan de tuchtrechtelijke schorsing die zijn cliënt had gekregen bij de politie.





"Hij heeft vier jaar gewacht op dit vonnis. Hij was de hele tijd geschorst, dat is echt schrijnend. Ik hoop dat dit zo snel mogelijk wordt rechtgezet."





De kans is groot dat de andere agent beroep aantekent tegen zijn veroordeling. (WHW)