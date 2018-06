Agent trapt man tegen het hoofd 06 juni 2018

Politiezone Zuid is een intern onderzoek gestart nadat een filmpje is opgedoken waarin te zien is hoe een jongeman hardhandig wordt aangepakt tijdens een arrestatie. Buurtbewoners roepen dat ze alles op beeld zetten, maar de vier agenten trekken zich daar niets van aan. Op de beelden is te zien hoe de jongeman al geboeid op de grond ligt. Het is dus niet duidelijk wat er zich vooraf heeft afgespeeld. Maar op het moment van de feiten staan drie agenten rond de jongeman, waarna een vierde in de buurt van zijn hoofd gaat staan. Zonder twijfelen geeft hij de jongeman een trap tegen het hoofd en trekt zich niets aan van de buurtbewoners die alles op camera hebben vastgelegd. "We zijn met een intern onderzoek gestart", zegt Dorothee Catrysse van politiezone Brussel-Zuid. "Er werd een proces-verbaal opgesteld en doorgestuurd naar het parket." (VDBS)