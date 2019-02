Agent raakt dienstwapen kwijt op café: onderzoek geopend WHW

07 februari 2019

17u11 0 Brussel De lokale politie Brussel Noord (Evere/Sint-Joost-ten-Node/Schaarbeek) heeft een tuchtonderzoek geopend naar een politieman die zijn dienstwapen op café had achtergelaten. Dat meldt La Dernière Heure en het nieuws wordt bevestigd door de politiezone.

Drie inspecteurs van de politie Brussel Noord waren maandagavond na hun diensturen op café gegaan in Evere. Na enkele uren keerden ze naar huis terug, maar een van de drie was zijn dienstwapen vergeten. Het wapen kon echter snel gerecupereerd worden. Iemand verwittigde nog dezelfde avond rond 23.30 uur de politiezone. “Er is een tuchtonderzoek geopend en na afloop zullen de gepaste maatregelen genomen worden”, klinkt het.