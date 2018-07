Agent op non-actief door kandidatuur op PS-lijst 23 juli 2018

02u34 0

Een agent die op de PS-lijst in Sint-Joost-Ten-Node prijkt is op non-actief gezet. Patrick Dehenain stelt zich verkiesbaar op de lijst van burgemeester Emir Kir. Wettelijk is dit toegestaan maar een intern reglement bij de politie stelt dat leden van het operationeel kader hun politieke mening niet publiek mogen maken. Daarom werd de maatregel genomen. Als hij verkozen wordt, zal hij zijn job als politieagent moeten opgeven. (WHW)