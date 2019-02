Agent krijgt boete van 6.000 euro na racistische uitlatingen over collega WHW

28 februari 2019

11u04 0 Brussel Een Brusselse agent is veroordeeld tot een boete van 6.000 euro, waarvan een groot deel met uitstel, voor het uiten van racistische beledigingen over een collega. Het parket had eerder nochtans de vrijspraak gevorderd op basis van twijfel.

Eén incident werd de beklaagde zwaar aangewreven. Op 6 januari 2015 toonde hij trots een foto van zijn pasgeboren zoontje. De beklaagde vond er niets beter op om in het bijzijn van vier collega’s te zeggen ‘dat er weer een nieuwe aap op de wereld was gekomen’. Dit kwam de vader van het kind ter ore waarna hij klacht indiende. “Ik heb gehuild toen ik dat hoorde”, nam de man vorige maand het woord tijdens de zitting. Naast deze opmerking liet de man zich nog meermaals opvallen met racistische opmerkingen.

Politiekorps geschaad

Zelf gaf hij toe ‘iets ongepast’ gezegd te hebben. “Ik was gefrustreerd en liet mijn buikgevoel spreken. Die bewoordingen heb ik wel niet gebruikt. Maar sindsdien draai ik mijn tong langs alle kanten om vooraleer ik iets zeg.”

Ondanks deze bekentenis had het parket toch om de vrijspraak gevraagd. “Het ging enkel om niet strafbare beledigingen. Bovendien zette hij niet aan tot racisme”, klonk het. De rechter was het daar niet mee eens. “Er kan geen twijfel over bestaan dat de betrokkene zich op racistische wijze heeft uitgelaten over zijn Afrikaanse collega’s en over Afrikanen in het algemeen”, klonk het in het vonnis. “In al zijn kritiek op het functioneren van zijn collega’s zat een racistische insteek, het ging niet om een éénmalige ontsporing.” Volgens de rechtbank was een opschorting, zoals door de verdediging gevraagd was, niet op haar plaats omdat de feiten bijzonder laakbaar waren en het hele politiekorps geschaad hadden.