Agent in beroep tegen veroordeling 16 mei 2018

Het hof van beroep behandelt op 15 juni het beroep dat een agent van de zone West heeft ingesteld tegen zijn veroordeling tot een gevangenisstraf van 3 maanden met uitstel. De zaak veroorzaakte begin 2013 veel reacties in de media en op de sociale netwerken. De 14-jarige Moad T. verklaarde dat hij op 11 januari 2013 in Sint-Jans-Molenbeek gewelddadig werd geslagen door agenten van de politiezone Brussel West. Volgens de burgerlijke partij was de tiener zonder reden bruut opgepakt toen hij 's namiddags na school naar huis terugkeerde in de wijk Ossegem. Volgens de politie, die hem gevolgd was, was de jongen gezien met een diefstalverdachte en sloeg hij op de vlucht bij het zien van de politie. Daarna werd hij tegen een muur gezet en geboeid, omdat hij zich verzette, aldus de agenten. Vier agenten werden vrijgesproken. Een ging volgens de rechter wel over de schreef. (WHW)