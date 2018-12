Agent geschorst voor valsheid in geschrifte WHW

05 december 2018

18u26 0 Brussel Een lid van het politiekorps van de zone Brussel West is door zijn korpschef geschorst omdat er een gerechtelijk onderzoek tegen de man loopt. De man werd dinsdag al voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die hem vrijliet onder voorwaarden.

“In het kader van een onderzoek naar mogelijke valsheid in geschrifte door politieambtenaren van de politiezone Brussel-West, besliste korpschef ad interim Jacques Gorteman gisteren om één betrokkene bij hoogdringendheid te schorsen om toe te laten dat de eerste gerechtelijke onderzoeken in alle sereniteit kunnen plaatsvinden”, meldt de politiezone, “binnen een termijn van tien dagen buigt het politiecollege zich over het behoud dan wel de stopzetting van deze voorlopige ordemaatregel. De politiezone onthoudt zich verder van elke communicatie over het dossier, teneinde het correct verloop van het onderzoek te garanderen.”

Volgens La Dernière Heure zou het gaan om de agent die eerder dit jaar in opspraak kwam omdat hij racistische afbeeldingen had gedeeld via sociale media. Na de aanslagen in Parijs slaagde hij erin een van de chauffeurs van Salah Abdeslam op te pakken.