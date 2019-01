Agent geschorst na racistische taal in Whatsapp-groep WHW

11 januari 2019

11u39 0 Brussel De politie van zone Brussel-Noord heeft een agent geschorst nadat die zich racistisch had uitgelaten over de jongeren in Molenbeek op Whatsapp.

Dat schrijft La Dernière Heure en wordt bevestigd door de politiezone. Na de onrustige nieuwjaarsnacht in Molenbeek schreef de agent in een Whatsapp-groep: “Voici ce qu’il s’est passé à Molenbeekistan... L’unité a super bien géré chez nous. Putain tous ses bougnoules de merde. Il faut commence les tirez dessus. Ces fdp.”

Vrij vertaald betekent dat zoveel als: “Dit is er dus gebeurd in Molenbeekistan... Onze eenheid heeft de situatie heel goed beheerd. Godverdomme, die idiote makakken. We zouden erop moeten schieten. Die hoerenzonen.”

De agent zou zich pas achteraf gerealiseerd hebben dat hij de berichten in de verkeerde groep gepost heeft.