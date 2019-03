Agent breekt enkel bij zoektocht naar inbreker WHW

25 maart 2019

19u05 0 Brussel Twee twintigers zijn opgepakt nadat ze ingebroken hadden in een woning in Sint-Agatha-Berchem. Een agent raakte gewond bij het achtervolgen van een van hen.

Een aandachtige buurtbewoner had op 19 maart al gemerkt hoe de twee mannen zich omstreeks 14 uur verdacht gedroegen in de Groot-Bjgaardenstraat. Toen hij zag hoe een van hen zich de toegang verschafte tot een woning, belde hij de politie. Deze konden de andere man, die op straat de wacht hield, gemakkelijk inrekenen. Zijn kompaan vluchtte echter de tuinen achter de woningen in en verstopte zich daar achter een struik. Een van de agenten viel tijdens het zoeken naar hem van een omheining en brak zijn enkel. De twee daders zullen zich op 17 mei voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden.