Afval vliegt in brand 24 februari 2018

Aan een depot achter het station van Schaarbeek heeft gisteren een korte brand gewoed. Niemand raakte gewond. "Het vuur brak uit rond 16.45 uur, wat afval vloog toen in brand. Er was voornamelijk veel rookontwikkeling. De brandweer had het vuur snel onder controle. Na een kwartiertje was de brand geblust." (VDBS/ADPW)