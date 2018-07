Afscheid van migrant Amadou, die verpletterd werd onder Flixbus 11 juli 2018

Zo'n 25-tal mensen heeft gisteren afscheid genomen van de Guineese migrant die op 19 juni verpletterd werd onder een Flixbus. "We hebben zijn familie niet gevonden, maar wilden hem een waardig afscheid geven", klinkt het.

Op 19 juni overleed de 20-jarige Amadou Ourez, een transitmigrant uit Guinee, nadat hij zich verstopt had onder een Flixbus. De bus vertrok aan het Brusselse Noordstation en had het Verenigd Koninkrijk als eindbestemming. Maar ter hoogte van de Keizer Karellaan maakte een autobestuurder duidelijk aan de chauffeur dat er mogelijk iets los hing onder de bus. Daarop zette de chauffeur de bus aan de kant, maar door het remmanoeuvre zakte de bus naar beneden en werd Amadou verpletterd door het hydraulische remsysteem.





De afscheidsplechtigheid werd georganiseerd door vzw's Straatdoden en Vriendschap Zonder Grenzen. "Amadou was iemand die op zoek was naar een nieuw leven. Maar hij is gestorven, omdat er geen legale wegen waren naar dat nieuwe leven", zegt Riet Dhondt van Vriendschap Zonder Grenzen. "Zulke mensen mogen niet anoniem begraven worden. Uiteraard kenden we Amadou niet persoonlijk, maar iedereen verdient een waardig afscheid."





Geen familie

De vzw deed er alles aan om zijn familie in Guinee op te sporen. "Helaas is dat niet gelukt. Ze weten dus wellicht nog niet dat Amadou verongelukt is", zucht Dhondt. "Hopelijk vinden we hen op een dag." Tijdens de plechtigheid werden gedichten voorgedragen. De vzw's hadden ook een imam uit Guinee voorzien die het begrafenisgebed voorleidde. (VDBS)