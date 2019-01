AfricaMuseum is ‘not amused' met ‘Leopoldbomen’ Jasmijn Van Raemdonck

10 januari 2019

13u43 0 Brussel In het najaar van 2020 zal het Agentschap Wegen en Verkeer vlak bij het AfricaMuseum 600 ‘Leopoldbomen’ planten. De bomen zijn vernoemd naar koning Leopold II, die en bloedig en racistisch beleid voerde in de Congolese kolonie. Het museum, dat afstand neemt van de koloniale blik op Midden-Afrika, reageert “bijzonder verrast” op het nieuws.

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal tegen 2020 1100 bomen planten langs de Tervurenlaan. 600 daarvan zijn ‘Acer Leopoldii’ een boomsoort die vernoemd is naar de Belgische koning Leopold II. De woordvoerster van het museum laat weten dat de directeur “bijzonder verrast” was bij het horen van het nieuws. “Leopold II is een zeer omstreden figuur in de Belgische koloniale geschiedenis. De bomen zijn naar hem genoemd uit eerbetoon. Dat staat in schril contrast met de nieuwe visie van ons museum”. Het AfricaMuseum dat begin december na vijf jaar renovatie weer opende, wil afstand nemen van de kolonialistische blik en van de verheerlijking van Leopold II die als koning verantwoordelijk was voor de bloedige kolonisatie van Congo. Zij noemen de aanleg van de boomsoort vlak bij het museum “ongelukkig”.

“Geen historische motivering”

De woordvoerder van het Agentschap Wegen en Verkeer laat weten dat de keuze voor de boomsoort louter gebaseerd is op een advies van het Agentschap voor Natuur en Bos. “Er heeft geen enkele historische motivering meegespeeld in de keuze van de bomen”. In totaal zal het Agentschap voor Wegen en Verkeer over een periode van twee jaar in drie fases 1100 nieuwe bomen planten langs de Tervurenlaan om de zieke bomen daar te vervangen. Naast de ‘Accer Leopoldii’, zullen er ook Zilveresdoorns en Noorse esdoorns geplant worden.