Advocaat in elkaar geslagen bij justitiepaleis WHW

24 februari 2019

15u35 0 Brussel Een advocaat is woensdagavond bewusteloos geslagen door “drie jongeren” toen hij in zijn auto wilde stappen vlak bij het Brusselse justitiepaleis. Dat meldt Bxl1.

Meester Philippe Marcus-Elmons had net zijn kabinet in de Wolstraat verlaten en wilde in zijn wagen stappen, toen hij een zware slag tegen het achterhoofd kreeg. De man viel bewusteloos neer, waarna de daders op hem bleven schoppen. Zelf herinnert de man zich niets van de feiten.

Een buurtbewoonster was getuige van de agressie en meldde zich bij de politie. Volgens de vrouw werd Marcus-Elmons aangevallen door “drie jongeren tussen 16 en 18 jaar”. Over hun motieven is niets bekend. Er werden geen bezittingen van de advocaat gestolen. De politie is een onderzoek gestart.

Marcus-Elmons liep een gapende hoofdwonde en een gebroken kuitbeen op. Volgens Bxl1 is de man vooral verbaasd dat niemand tussenbeide is gekomen. In de omgeving van het justitiepaleis gelden momenteel namelijk strenge veiligheidsmaatregelen door het proces over de aanslag op het Joods Museum.