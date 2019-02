Actiris wil mensen zonder papieren aan de slag doen gaan in knelpuntberoepen WHW

06 februari 2019

16u04 0 Brussel De Brusselse tewerkstellingsdienst Actiris wil mensen zonder papieren een vorming geven om hen aan de slag te helpen in knelpuntberoepen. Het beheerscomité van Actiris heeft daarover eind januari een voorstel goedgekeurd. “In plaats van te focussen op Brusselse werklozen willen ze illegaliteit nog wat gaan belonen”, reageerde het Vlaams Belang al.

In een interne nota van de tewerkstellingsdienst, die de krant La Libre kon inkijken, blijkt dat Actiris een mouw wil passen aan de moeilijkheden die de sociale partners (de bonden, de werkgevers en de OCMW’s) ervaren op het terrein. De bedoeling is om vacatures in knelpuntberoepen sneller in te vullen en mensen zonder papieren aan de slag te helpen. “We spelen onze rol als vertegenwoordiger voor de werkgelegenheid in Brussel, van een administratie die een nood vaststelt en een dossier opstelt. Het is een delicaat onderwerp, maar is gedragen door alle sociale partners,” zegt Gregor Chapelle, de grote baas van Actiris. Het voorstel is nog niet goedgekeurd of onderzocht door het kabinet van Brussels minister voor Werk Didier Gosuin (Défi).

Kritiek Vlaams Belang

VDe plannen zijn een doorn in het oog van oppositiepartij Vlaams Belang. De partij vroeg onmiddellijk aan Gosuin om Actiris terug te fluiten en dus niet in te gaan op het voorstel. Volgens hen is het ridicuul om mensen zonder papieren op te leiden terwijl er in Brussel nog steeds een werkloosheid is van 16 procent. “Hoe kan Actiris opleidingen geven aan mensen die zich niet eens op ons grondgebied mogen bevinden? Dit is werkelijk de wereld op zijn kop. In plaats van zich te focussen op de grote groep Brusselse werklozen wil Actiris integendeel illegaliteit nog wat gaan belonen,” klinkt het bij Brussels fractievoorzitter van de partij, Dominiek Lootens.