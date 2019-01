Actievoerders ‘vieren’ Tax Freedom Day aan miljardairskwartier Zij vragen voor meer fiscale rechtvaardigheid Jasmijn Van Raemdonck

04 januari 2019

13u04

Bron: Belga 1 Brussel In Brussel voerden enkele tientallen mensen vrijdag actie voor meer fiscale rechtvaardigheid. Dat gebeurde aan de Bossquare, de privéstraat aan het einde van de Louizalaan waar de superrijken wonen.

De actie werd opgezet door onder meer de vakbonden, het Financieel Actie Netwerk (FAN) en burgerbeweging Hart boven Hard en bepleit een eerlijke fiscaliteit. De datum van de actie, 4 januari, werd bewust uitgekozen. “Het is de dag waarop de superrijken en de grote multinationals gedaan hebben met belastingen betalen”, aldus Felipe Van Keirsbilck, algemeen secretaris van de Franstalige christelijke bediendebond CNE. De ‘Tax Freedom Day’ valt voor de gemiddelde werknemer ergens in juni. Het is de dag waarop we in theorie niet langer belastingen betalen en we dus voor eigen rekening beginnen te werken. Voor de grote multinationals valt die dus een half jaar vroeger.

Vermogensbelasting

“Wij zijn niet tegen belastingen, en we zijn ook niet jaloers op de superrijken. Maar het is niet normaal dat zijn na vier dagen in het nieuwe jaar geen belastingen meer betalen, en de gewone mensen in juni. Indien de Ikea’s of Electrabels en de superrijken hun deel van de belastingen zouden betalen, dan zou de gewone man wat minder moeten neerleggen”, legt Van Keirsbilck uit.

Concreet vragen de actievoerders de invoering van een vermogenskadaster en een progressieve vermogensbelasting op een vermogen van meer dan een miljoen euro, exclusief de eigen woning. Daarnaast willen zij dat er een taxshift komt van arbeid naar vermogen. “Een euro die wordt verdiend op vermogen moet ook worden belast”, vinden zij. De actievoerders haalden ook uit naar de regering Michel. Die heeft de fiscale ongelijkheid nog doen versnellen, zo vindt Van Keirsbilck. “Fiscale rechtvaardigheid moet daarom een belangrijk item worden tijdens de volgende verkiezingen. Jobs en fiscale gelijkheid zijn belangrijk bij de volgende verkiezingen, niet dossiers zoals migratie.”

Square van de miljardairs

De plaats van de bijeenkomst werd niet toevallig gekozen. De Bossquare, ook wel gekend als ‘square van de miljardairs’, is een doodlopende straat aan het einde van de Louizalaan. De privéstraat is afgesloten met een zwart hek en is wellicht de duurste straat van Brussel. Enkel de superrijken kunnen er zich een stekje veroorloven.