Actievoerders blokkeren postsorteercentrum Brussel X

16 november 2018

11u36 0 Brussel Aan postsorteercentrum Brussel X op de Vilvoordsesteenweg staat sinds gisterenavond 22 uur een stakerspiket. Net als in Antwerpen en Gent is er een spontane actie uitgebroken.

“De actievoerders houden alle producten tegen van Bpost, zowel inkomend als uitgaand. Enkel lege vrachtwagens mogen door”, zegt vakbondsvrouw Hilde Segers (ACV-Transcom). “De vrachtwagenchauffeurs zijn over het algemeen redelijk solidair en vragen gewoon om hun vrachtbrief af te tekenen. De politie is vannacht ook even langs geweest om poolshoogte te nemen.”

Deze nacht stonden er een zestigtal actievoerders paraat. “Niet alleen uit Brussel maar uit het hele land. Zelfs postbodes uit Luik en Charleroi zijn naar hier gekomen.”

Momenteel staan er nog een 15-tal actievoerders aan de poorten. Ze houden zich warm aan een vuurtje en met koffie en soep. Hoe lang ze nog doorgaan met hun piket is onduidelijk.