Actie voor eerste BIN 30 maart 2018

Bewoners en de lokale fractie van CD&V ijveren om een Buurtinformatienetwerk te introduceren in Sint-Joost-Ten-Node. Het zou de eerste BIN zijn in de politiezone Brussel-Noord. Via een BIN werken de buurtbewoners samen met de lokale politie, om het veiligheidsgevoel te vergroten. In heel wat andere gemeentes wierpen de BIN's hun vruchten af en hielpen de buurtbewoners mee criminelen te klissen. Toch zijn er in Brussel nog maar heel weinig BIN's werkzaam. CD&V wil een nieuw project opstellen om een BIN in Sint-Joost-Ten-Node op poten te zetten. (DCFS)