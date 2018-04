Actie aan Koninklijk Instituut 16 april 2018

De bediendevakbond LBC-NVK voert vandaag actie bij het Koninklijk Instituut Woluwe. Om de toenemende agressie van leerlingen en bewoners een halt toe te roepen, vraagt de vakbond meer middelen en personeel. De agressie wordt volgens de vakbond mee in de hand gewerkt door het historische personeelstekort in de betrokken instellingen. Het personeel beseft volgens de vakbond heel goed dat omgaan met moeilijk en zelfs grensoverschrijdend gedrag tot zijn opdracht behoort. "Maar met de omkadering van vandaag kan dat niet. Er is nood aan meer begeleiders, kleinere klassen en leefgroepen, en aangepaste infrastructuur." (WHW)