Achtergelaten hond vindt thuis op Kerstmis 02u26 0 Foto Baert Havila met zijn 'heldin' Camille de Limette. Brussel Havila, een drie jaar oude American Stafford beleefde de mooiste Kerst die hij zich wensen kon. Tot twee keer toe werd het jonge dier achtergelaten door zijn baasjes in het Zoniënwoud in Oudergem, tot een voorbij wandelend koppel hem ondervoed en uitgemergeld terugvond. Dankzij een oproep op sociale media vond de hond binnen de 24 uur een nieuwe thuis, niet toevallig op Eerste Kerstdag.

Camille de Limelette uit Ukkel las op Facebook hoe Havila gevonden was op 23 december in het Zoniënwoud, nadat het jonge dier er waarschijnlijk al dagen doelloos ronddwaalde. Als de vinders niet snel een goede thuis vonden, zouden ze hem naar het asiel brengen. De oorspronkelijke eigenaars moesten immers niets meer van hem weten. "Havila werd gevonden met wonden in zijn vacht, een blessure en hij kampte met een parasiet", zegt Camille. "In eerste instantie dacht het koppel nog dat het beest uitgebroken was. Maar toen de politie de eigenaars opbelde, kwam de waarheid aan het licht. De eigenaar wilde af van de hond en had hem opzettelijk achtergelaten. Hij vertelde zelf dat hij al een fles champagne had gekraakt met zijn vrouw om hun zogezegde 'hernieuwde vrijheid' te vieren. Exact een jaar eerder had de man het dier ook gedumpt in het bos, maar toen iemand de hond had teruggevonden, heeft hij hem toch terug in huis genomen."





Nieuwe thuis

Dus besloten de vinders deze keer zelf op zoek te gaan naar een nieuwe thuis. Nog geen 24 uur later, op Kerstmis, reageerde Camille dat zij de hond in huis zou nemen. "Havila is een American Stafford en wordt beschouwd als een gevaarlijk beest. In het asiel zou hij nooit een baasje vinden. Dat kon ik niet over mijn hart krijgen. Havila heeft duidelijk weinig liefde gekend. Volgens de dierenarts werd hij al lang slecht behandeld. Maar hij voelt zich al helemaal thuis."





(DCFS)