Acht mensen naar ziekenhuis met CO-intoxicatie in Jette Robby Dierickx

29 december 2018

14u04 0

In de Brusselse gemeente Jette heeft de brandweer zaterdagvoormiddag acht mensen met een CO-intoxicatie naar het ziekenhuis afgevoerd. De brandweer werd omstreeks 11.30 uur opgeroepen naar een appartementsgebouw in de Vanderborghtstraat. In drie van de vier flats waren problemen met de verwarmingsinstallatie. De bewoners van het gelijkvloers en de eerste verdieping – in totaal acht mensen waaronder vier kinderen – moesten naar het ziekenhuis gebracht worden. De gastellers en de branders van het gebouw werden verzegeld door gasmaatschappij Sibelga. De gemeentelijke fase van het psychosociaal plan werd opgestart om opvang en een onderkomen te vinden voor de bewoners van het appartementsgebouw.