Acht mensen naar het ziekenhuis na CO-vergiftiging

Acht mensen zijn maandagnacht overgebracht naar het ziekenhuis na een CO-lek in een gebouw op de Waterloosesteenweg. "Een persoon raakte ernstig vergiftigd, zeven anderen raakten lichtgewond", zegt Pierre Meys, woordvoerder van de brandweer van Brussel. "We zijn maandagnacht vier keer moeten uitrukken voor gevallen van CO-vergiftiging. Het is koud en er is veel wind. Mensen sluiten hun ramen en deuren daarom goed af, maar stoken de kachel ondertussen wel goed op. Dat is geen goede combinatie." (VDBS)